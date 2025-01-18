Ціна Vyvo US Dollar (USDV)

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Графік ціни Vyvo US Dollar (USDV) в реальному часі

$0.99824
$0.99824$0.99824
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Vyvo US Dollar (USDV)

Поточна ціна Vyvo US Dollar (USDV) сьогодні становить 0.99824 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USDV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vyvo US Dollar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.14 USD
- зміна ціни Vyvo US Dollar протягом дня — -0.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Vyvo US Dollar (USDV) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vyvo US Dollar до USD становила $ -0.0003224857695194.
За останні 30 днів зміна ціни Vyvo US Dollar до USD становила $ +0.0007347046.
За останні 60 днів зміна ціни Vyvo US Dollar до USD становила $ -0.0005935535.
За останні 90 днів зміна ціни Vyvo US Dollar до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0003224857695194-0.03%
30 днів$ +0.0007347046+0.07%
60 днів$ -0.0005935535-0.05%
90 днів$ 0--

Аналіз цін Vyvo US Dollar (USDV)

Останній аналіз цін Vyvo US Dollar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.994896
$ 0.994896$ 0.994896

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 1.43
$ 1.43$ 1.43

-0.21%

-0.03%

+0.08%

Ринкова інформація Vyvo US Dollar (USDV)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 12.14
$ 12.14$ 12.14

0.00
0.00 0.00

Що таке Vyvo US Dollar ( USDV)

Vyvo US Dollar ($USDV) - A fiat-backed stablecoin redeemable 1-to-1 for U.S. dollars held in trust accounts.

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Ресурс Vyvo US Dollar (USDV)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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