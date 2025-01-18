Сьогоднішня ціна Vyvo US Dollar (USDV)

Поточна ціна Vyvo US Dollar (USDV) сьогодні становить 0.99824 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USDV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vyvo US Dollar:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.14 USD

- зміна ціни Vyvo US Dollar протягом дня — -0.03%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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