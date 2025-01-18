Ціна VyFinance (VYFI)
Поточна ціна VyFinance (VYFI) сьогодні становить 0.101428 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VYFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VyFinance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.89K USD
- зміна ціни VyFinance протягом дня — -4.64%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VyFinance до USD становила $ -0.0049372052179457.
За останні 30 днів зміна ціни VyFinance до USD становила $ +0.0013826056.
За останні 60 днів зміна ціни VyFinance до USD становила $ +0.0504445970.
За останні 90 днів зміна ціни VyFinance до USD становила $ +0.064241890878914044.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0049372052179457
|-4.64%
|30 днів
|$ +0.0013826056
|+1.36%
|60 днів
|$ +0.0504445970
|+49.73%
|90 днів
|$ +0.064241890878914044
|+172.76%
Останній аналіз цін VyFinance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.67%
-4.64%
+7.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
VyFinance is a DeFi protocol bringing Neural Net AutoHarvesting & KYC-less Hedge Fund Staking to Cardano.
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A$0.16329908
|1 VYFI до GBP
￡0.08317096
|1 VYFI до EUR
€0.09838516
|1 VYFI до USD
$0.101428
|1 VYFI до MYR
RM0.456426
|1 VYFI до TRY
₺3.59359404
|1 VYFI до JPY
¥15.85015356
|1 VYFI до RUB
₽10.39535572
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₹8.78163624
|1 VYFI до IDR
Rp1,662.75383232
|1 VYFI до PHP
₱5.9386094
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￡E.5.1119712
|1 VYFI до BRL
R$0.6187108
|1 VYFI до CAD
C$0.14605632
|1 VYFI до BDT
৳12.323502
|1 VYFI до NGN
₦157.98729564
|1 VYFI до UAH
₴4.27113308
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Bs5.477112
|1 VYFI до PKR
Rs28.27609784
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₸53.83595384
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|1 VYFI до TWD
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|1 VYFI до CHF
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