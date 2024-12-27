Ціна VVS Finance (VVS)
Поточна ціна VVS Finance (VVS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 185.33M USD. Ціна VVS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VVS Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 565.93K USD
- зміна ціни VVS Finance протягом дня — -0.14%
- циркуляційна пропозиція – 47.54T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VVS Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни VVS Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни VVS Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни VVS Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.14%
|30 днів
|$ 0
|-20.29%
|60 днів
|$ 0
|+84.07%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін VVS Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.45%
-0.14%
-3.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
VVS Finance is a decentralized finance and automated market making platform on the Cronos network by Crypto.com
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