Сьогоднішня ціна VVS Finance (VVS)

Поточна ціна VVS Finance (VVS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 185.33M USD. Ціна VVS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VVS Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 565.93K USD

- зміна ціни VVS Finance протягом дня — -0.14%

- циркуляційна пропозиція – 47.54T USD

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