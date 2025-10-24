Інформація щодо ціни VUSD (VUSD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,993803 $ 0,993803 $ 0,993803 Мін. за 24 год $ 1,01 $ 1,01 $ 1,01 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,993803$ 0,993803 $ 0,993803 Макс. за 24 год $ 1,01$ 1,01 $ 1,01 Рекордний максимум $ 1,044$ 1,044 $ 1,044 Найнижча ціна $ 0,96079$ 0,96079 $ 0,96079 Зміна ціни (за 1 год) -0,00% Зміна ціни (1 дн.) +0,41% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,19% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,19%

Актуальна ціна VUSD (VUSD) становить $1,01. За останні 24 години VUSD торгувався між мінімумом у $ 0,993803 і максимумом у $ 1,01, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VUSD становить $ 1,044, тоді як його історичний мінімум — $ 0,96079.

Що стосується короткострокових результатів, то VUSD змінився на -0,00% за останню годину, +0,41% за 24 години та на +2,19% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо VUSD (VUSD)

Ринкова капіталізація $ 1,63M$ 1,63M $ 1,63M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,63M$ 1,63M $ 1,63M Циркуляційне постачання 1,61M 1,61M 1,61M Загальна пропозиція 1 612 286,783294267 1 612 286,783294267 1 612 286,783294267

Поточна ринкова капіталізація VUSD — $ 1,63M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VUSD — 1,61M, зі загальною пропозицією 1612286.783294267. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,63M.