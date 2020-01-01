Токеноміка Vulture Peak (VPK) Дізнайтеся ключову інформацію про Vulture Peak (VPK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Vulture Peak (VPK) Vulture Peak is a pioneering Launchpad and an Investment fund focusing on blockchain games, NFTs, metaverse, DeFi, and other recent developments in the blockchain space. While the blockchain industry has been expanding and growing in recent years, not much has been done to have equal growth amongst the overall sphere of our society and it has mostly benefited a certain segment of the society who has the resources and liberty of investing early in projects. Vulture Peak focuses on leveling down these grounds and empowering everyone with investing power. Better days are on their way and it’s time to bid farewell to the days of staking and locking your tokens for getting whitelisted in IDOs. Let’s empower everyone and let’s grow together! Офіційний вебсайт: https://vulturepeak.io/ Whitepaper: https://vulture-peak.gitbook.io/vulture-peak/ Купити VPK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Vulture Peak (VPK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Vulture Peak (VPK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 68,42K $ 68,42K $ 68,42K Загальна пропозиція: $ 29,90M $ 29,90M $ 29,90M Циркуляційна пропозиція: $ 4,05M $ 4,05M $ 4,05M FDV (повністю розведена вартість): $ 504,57K $ 504,57K $ 504,57K Історичний максимум: $ 0,785352 $ 0,785352 $ 0,785352 Історичний мінімум: $ 0,01614307 $ 0,01614307 $ 0,01614307 Поточна ціна: $ 0,01687528 $ 0,01687528 $ 0,01687528 Дізнайтеся більше про ціну Vulture Peak (VPK)

Токеноміка Vulture Peak (VPK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Vulture Peak (VPK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VPK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VPK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VPK, досліджуйте ціну токена VPK в реальному часі!

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