Сьогоднішня ціна Vulture Peak (VPK)

Поточна ціна Vulture Peak (VPK) сьогодні становить 0.01639078 USD з ринковою капіталізацією $ 70.05K USD. Ціна VPK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vulture Peak:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 189.22 USD

- зміна ціни Vulture Peak протягом дня — -0.11%

- циркуляційна пропозиція – 4.27M USD

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