Ціна Vulture Peak (VPK)
Поточна ціна Vulture Peak (VPK) сьогодні становить 0.01639078 USD з ринковою капіталізацією $ 70.05K USD. Ціна VPK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vulture Peak:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 189.22 USD
- зміна ціни Vulture Peak протягом дня — -0.11%
- циркуляційна пропозиція – 4.27M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vulture Peak до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Vulture Peak до USD становила $ -0.0091450193.
За останні 60 днів зміна ціни Vulture Peak до USD становила $ -0.0103825904.
За останні 90 днів зміна ціни Vulture Peak до USD становила $ -0.02926942798692945.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.11%
|30 днів
|$ -0.0091450193
|-55.79%
|60 днів
|$ -0.0103825904
|-63.34%
|90 днів
|$ -0.02926942798692945
|-64.10%
Останній аналіз цін Vulture Peak: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.11%
-1.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Vulture Peak is a pioneering Launchpad and an Investment fund focusing on blockchain games, NFTs, metaverse, DeFi, and other recent developments in the blockchain space. While the blockchain industry has been expanding and growing in recent years, not much has been done to have equal growth amongst the overall sphere of our society and it has mostly benefited a certain segment of the society who has the resources and liberty of investing early in projects. Vulture Peak focuses on leveling down these grounds and empowering everyone with investing power. Better days are on their way and it’s time to bid farewell to the days of staking and locking your tokens for getting whitelisted in IDOs. Let’s empower everyone and let’s grow together!
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