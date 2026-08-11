Сьогоднішня ціна Vultisig

Поточна ціна Vultisig (VULT) сьогодні становить $ 0,090345, зі зміною 0,44% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VULT до USD становить $ 0,090345 за VULT.

Vultisig наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 9 034 424, з циркуляційною пропозицією у 100,00M VULT. Протягом останніх 24 годин VULT торгувався між $ 0,088738 (мінімум) та $ 0,090735 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,24, тоді як історичний мінімум — $ 0,0303.

У короткостроковій динаміці VULT змінився на +0,00% за останню годину та на -3,14% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,31K.

Ринкова інформація щодо Vultisig (VULT)

Ринкова капіталізація $ 9,03M$ 9,03M $ 9,03M Обсяг (за 24 год) $ 1,31K$ 1,31K $ 1,31K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,03M$ 9,03M $ 9,03M Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Vultisig — $ 9,03M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,31K. Циркуляційна пропозиція VULT — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,03M.