Сьогоднішня ціна VulgarTycoon

Поточна ціна VulgarTycoon (VIN) сьогодні становить $ 1,02, зі зміною 0,23% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VIN до USD становить $ 1,02 за VIN.

VulgarTycoon наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 16 957 976, з циркуляційною пропозицією у 16,62M VIN. Протягом останніх 24 годин VIN торгувався між $ 1,0 (мінімум) та $ 1,027 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,33, тоді як історичний мінімум — $ 0,333705.

У короткостроковій динаміці VIN змінився на +0,59% за останню годину та на +4,52% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 20,34K.

Ринкова інформація щодо VulgarTycoon (VIN)

Ринкова капіталізація $ 16,96M$ 16,96M $ 16,96M Обсяг (за 24 год) $ 20,34K$ 20,34K $ 20,34K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,94M$ 16,94M $ 16,94M Циркуляційне постачання 16,62M 16,62M 16,62M Загальна пропозиція 16 624 000,0 16 624 000,0 16 624 000,0

Поточна ринкова капіталізація VulgarTycoon — $ 16,96M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 20,34K. Циркуляційна пропозиція VIN — 16,62M, зі загальною пропозицією 16624000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,94M.