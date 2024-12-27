Сьогоднішня ціна Vue (V)

Поточна ціна Vue (V) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 63.90K USD. Ціна V до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vue:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.86K USD

- зміна ціни Vue протягом дня — -1.50%

- циркуляційна пропозиція – 1.30B USD

Отримуйте оновлення цін V до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни V.