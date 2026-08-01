Сьогоднішня ціна Vtrading

Поточна ціна Vtrading (VTRADING) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,34% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VTRADING до USD становить $ 0 за VTRADING.

Vtrading наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 191 736, з циркуляційною пропозицією у 1,00B VTRADING. Протягом останніх 24 годин VTRADING торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,075753, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці VTRADING змінився на +0,00% за останню годину та на -70,47% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,45K.

Ринкова інформація щодо Vtrading (VTRADING)

Ринкова капіталізація $ 191,74K$ 191,74K $ 191,74K Обсяг (за 24 год) $ 1,45K$ 1,45K $ 1,45K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 191,74K$ 191,74K $ 191,74K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Vtrading — $ 191,74K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,45K. Циркуляційна пропозиція VTRADING — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 191,74K.