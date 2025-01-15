Ціна VSolidus (VSOL)
Поточна ціна VSolidus (VSOL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VSolidus:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни VSolidus протягом дня — +39.42%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VSolidus до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни VSolidus до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни VSolidus до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни VSolidus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+39.42%
|30 днів
|$ 0
|-3.44%
|60 днів
|$ 0
|+93.98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін VSolidus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+39.42%
-6.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
VSolidus™️ is the result of our growing communities joint efforts to develop a new, better and faster transactional coin that serves as a good alternative to the current, industry standard, Bitcoin. With over 155,000 registered members, VSolidus™️ is built on an ever growing, friendly community, users can mine using VSolidus™️ core and/or participate in the daily rewards programmes. VSolidus™️ is compatible with the Nova Wallet™️ app.
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