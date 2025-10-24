Актуальна ціна VR1 сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VR1 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VR1 на MEXC вже зараз.Актуальна ціна VR1 сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VR1 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VR1 на MEXC вже зараз.

Ціна VR1 (VR1)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 VR1 до USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни VR1 (VR1) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 20:04:51 (UTC+8)

Інформація щодо ціни VR1 (VR1) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,03718439
$ 0,03718439$ 0,03718439

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-15,17%

-15,17%

Актуальна ціна VR1 (VR1) становить --. За останні 24 години VR1 торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VR1 становить $ 0,03718439, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VR1 змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -15,17% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо VR1 (VR1)

$ 6,73K
$ 6,73K$ 6,73K

--
----

$ 9,89K
$ 9,89K$ 9,89K

669,03M
669,03M 669,03M

982 030 527,0756844
982 030 527,0756844 982 030 527,0756844

Поточна ринкова капіталізація VR1 — $ 6,73K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VR1 — 669,03M, зі загальною пропозицією 982030527.0756844. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,89K.

Історія ціни VR1 (VR1) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VR1 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни VR1 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни VR1 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни VR1 до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-8,03%
60 днів$ 0-92,53%
90 днів$ 0--

Що таке VR1 (VR1)

VR1 Token is the ultimate gaming cryptocurrency built on the lightning-fast Solana blockchain, powering the VR1 Arcade ecosystem and next-gen gaming experiences. With a massive 10,000 sq. ft. VR gaming facility already thriving in Meridian, Idaho—and more locations in the pipeline across the USA—VR1 is redefining the future of Esports, GameFi, and Play-to-Earn (P2E).

Designed for seamless transactions, real rewards, and player-driven governance, VR1 fuels immersive gaming, esports tournaments, and live competitions where players can win big—from digital assets to VR1 tokens.

Our vision? To make VR1 the #1 gaming token, pioneering a sustainable P2E revolution through Esports, GameFi, and real-world gaming facilities. With low fees, high-speed transactions, and true digital ownership, VR1 is set to change the game—literally.

Play. Earn. Own. Welcome to the future of gaming.

Прогноз ціни VR1 (USD)

Скільки коштуватиме VR1 (VR1) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів VR1 (VR1) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо VR1.

Перегляньте прогноз ціни VR1 вже зараз!

VR1 до місцевих валют

Токеноміка VR1 (VR1)

Розуміння токеноміки VR1 (VR1) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена VR1 зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про VR1 (VR1)

Скільки сьогодні коштує VR1 (VR1)?
Актуальна ціна VR1 у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна VR1 до USD?
Поточна ціна VR1 до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація VR1?
Ринкова капіталізація VR1 — $ 6,73K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція VR1?
Циркуляційна пропозиція VR1 — 669,03M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) VR1?
VR1 досяг історичної максимальної ціни у 0,03718439 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) VR1?
Історична мінімальна ціна VR1 становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі VR1?
Актуальний обсяг торгівлі VR1 за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна VR1 цього року?
VR1 може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни VR1 для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 20:04:51 (UTC+8)

