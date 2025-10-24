Інформація щодо ціни VR1 (VR1) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,03718439$ 0,03718439 $ 0,03718439 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -15,17% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,17%

Актуальна ціна VR1 (VR1) становить --. За останні 24 години VR1 торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VR1 становить $ 0,03718439, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VR1 змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -15,17% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо VR1 (VR1)

Ринкова капіталізація $ 6,73K$ 6,73K $ 6,73K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,89K$ 9,89K $ 9,89K Циркуляційне постачання 669,03M 669,03M 669,03M Загальна пропозиція 982 030 527,0756844 982 030 527,0756844 982 030 527,0756844

Поточна ринкова капіталізація VR1 — $ 6,73K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VR1 — 669,03M, зі загальною пропозицією 982030527.0756844. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,89K.