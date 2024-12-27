Ціна VPS Ai (VPS)
Поточна ціна VPS Ai (VPS) сьогодні становить 0.01714469 USD з ринковою капіталізацією $ 1.51M USD. Ціна VPS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VPS Ai:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.66K USD
- зміна ціни VPS Ai протягом дня — -4.98%
- циркуляційна пропозиція – 88.04M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VPS Ai до USD становила $ -0.00089967665491041.
За останні 30 днів зміна ціни VPS Ai до USD становила $ +0.0302393344.
За останні 60 днів зміна ціни VPS Ai до USD становила $ +0.0309125155.
За останні 90 днів зміна ціни VPS Ai до USD становила $ +0.005761972715018579.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00089967665491041
|-4.98%
|30 днів
|$ +0.0302393344
|+176.38%
|60 днів
|$ +0.0309125155
|+180.30%
|90 днів
|$ +0.005761972715018579
|+50.62%
Останній аналіз цін VPS Ai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.50%
-4.98%
-0.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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