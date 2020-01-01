Токеноміка Voyager AI (VOYAGE) Дізнайтеся ключову інформацію про Voyager AI (VOYAGE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Voyager AI (VOYAGE) Voyager AI is an avant-garde AI-driven predictive analytics hypersuite engineered for the uncharted realms of decentralized finance (DeFi). Using this Gitbook is your star map, detailing the mission parameters, equipping you with cutting-edge tools, and ensuring you’re primed to navigate the cosmic expanse of DeFi investments with unparalleled precision and strategic foresight. Voyager’s Galactic Market Sentiment Analysis system scours the vast data nebula to decode and quantify the prevailing sentiments within the DeFi galaxy. Some subsystems include a social media scanner that monitors interplanetary platforms like Twitter, Reddit, and Telegram for real-time sentiment flux. Second, a news aggregator that collects and synthesizes cosmic news articles and press releases from multiple galaxies. Thirdly, a forum Analyzer that Scrutinizes discussions on DeFi-centric forums such as Bitcointalk and specialized DeFi communities. Офіційний вебсайт: https://www.voyagerai.xyz/ Whitepaper: https://docs.voyagerai.xyz/voyager-digital-dash Купити VOYAGE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Voyager AI (VOYAGE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Voyager AI (VOYAGE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 141,01K $ 141,01K $ 141,01K Загальна пропозиція: $ 999,87M $ 999,87M $ 999,87M Циркуляційна пропозиція: $ 919,58M $ 919,58M $ 919,58M FDV (повністю розведена вартість): $ 153,32K $ 153,32K $ 153,32K Історичний максимум: $ 0,00720331 $ 0,00720331 $ 0,00720331 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00015334 $ 0,00015334 $ 0,00015334 Дізнайтеся більше про ціну Voyager AI (VOYAGE)

Токеноміка Voyager AI (VOYAGE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Voyager AI (VOYAGE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VOYAGE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VOYAGE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VOYAGE, досліджуйте ціну токена VOYAGE в реальному часі!

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