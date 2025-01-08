Сьогоднішня ціна Voyager AI (VOYAGE)

Поточна ціна Voyager AI (VOYAGE) сьогодні становить 0.00323738 USD з ринковою капіталізацією $ 2.99M USD. Ціна VOYAGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Voyager AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.91M USD

- зміна ціни Voyager AI протягом дня — -12.76%

- циркуляційна пропозиція – 919.58M USD

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