Сьогоднішня ціна VOXTO (VXT)

Поточна ціна VOXTO (VXT) сьогодні становить 0.02077821 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VXT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VOXTO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 136.02K USD

- зміна ціни VOXTO протягом дня — -8.79%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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