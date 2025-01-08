Ціна VOXTO (VXT)
Поточна ціна VOXTO (VXT) сьогодні становить 0.02077821 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VXT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VOXTO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 136.02K USD
- зміна ціни VOXTO протягом дня — -8.79%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VOXTO до USD становила $ -0.0020044072298093.
За останні 30 днів зміна ціни VOXTO до USD становила $ -0.0017180400.
За останні 60 днів зміна ціни VOXTO до USD становила $ -0.0043837701.
За останні 90 днів зміна ціни VOXTO до USD становила $ -0.00939696400139981.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0020044072298093
|-8.79%
|30 днів
|$ -0.0017180400
|-8.26%
|60 днів
|$ -0.0043837701
|-21.09%
|90 днів
|$ -0.00939696400139981
|-31.14%
Останній аналіз цін VOXTO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.35%
-8.79%
-10.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Voxto was founded to provide users with better options for entering the decentralized world, a payment solution that links global consumers, off-chain and digital merchants, and the crypto economy.
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