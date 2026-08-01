Яка зараз ринкова ціна Voxies?

Voxies оцінюється в ₴0.128086304075187552000, зі зміною -2.43% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має VOXEL?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення VOXEL у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Voxies у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість VOXEL?

Обігова кількість становить 243262480.74096566, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Voxies?

Voxies згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як VOXEL виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Gaming (GameFi),NFT,Polygon Ecosystem,Binance Launchpad,RPG,Gaming Utility Token,Strategy Games,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Gaming (GameFi),NFT,Polygon Ecosystem,Binance Launchpad,RPG,Gaming Utility Token,Strategy Games,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio, імпульс VOXEL залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.