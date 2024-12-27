Ціна Voxel X Network (VXL)
Поточна ціна Voxel X Network (VXL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 216.18K USD. Ціна VXL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Voxel X Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.79 USD
- зміна ціни Voxel X Network протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 273.74M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Voxel X Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Voxel X Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Voxel X Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Voxel X Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-20.15%
|60 днів
|$ 0
|+26.09%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Voxel X Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-15.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Voxel X Network is a decentralized autonomous ecosystem that supports the mobile app gaming industry using blockchain technology. The ecosystem native token is $VXL and can be swapped using Ethereum ($ETH), and soon Avalanche ($AVAX) and Cardano ($ADA) to minimize gas fees. Voxel X Network will include financial products such as our NFT marketplace, a decentralized exchange (DEX) launchpad, blockchain solutions, and a cloud-free NODE system, all community-owned.
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