Сьогоднішня ціна Voxel X Network (VXL)

Поточна ціна Voxel X Network (VXL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 216.18K USD. Ціна VXL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Voxel X Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.79 USD

- зміна ціни Voxel X Network протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 273.74M USD

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