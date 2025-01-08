Сьогоднішня ціна Vox Royale (VXR)

Поточна ціна Vox Royale (VXR) сьогодні становить 0.198385 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VXR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vox Royale:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 459.35 USD

- зміна ціни Vox Royale протягом дня — -6.31%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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