Ціна Vox Royale (VXR)
Поточна ціна Vox Royale (VXR) сьогодні становить 0.198385 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VXR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vox Royale:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 459.35 USD
- зміна ціни Vox Royale протягом дня — -6.31%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vox Royale до USD становила $ -0.0133672882245116.
За останні 30 днів зміна ціни Vox Royale до USD становила $ -0.0772616334.
За останні 60 днів зміна ціни Vox Royale до USD становила $ -0.0372697964.
За останні 90 днів зміна ціни Vox Royale до USD становила $ -0.0153208260002259.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0133672882245116
|-6.31%
|30 днів
|$ -0.0772616334
|-38.94%
|60 днів
|$ -0.0372697964
|-18.78%
|90 днів
|$ -0.0153208260002259
|-7.16%
Останній аналіз цін Vox Royale: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.22%
-6.31%
-13.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Vox Royale is a dynamic, competitive game that incorporates an extensive range of blockchain mechanics, such as play-to-earn (P2E), wagering, revenue sharing, and staking. Built using Unity, it showcases low-poly voxel-style graphics, providing a distinctive and engaging visual experience. The game is designed for cross-platform play, ensuring accessibility and connectivity for a diverse player base across various devices. This approach not only enhances the gaming experience but also maximizes player interaction and enjoyment.
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