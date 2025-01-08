Сьогоднішня ціна Voucher KSM (VKSM)

Поточна ціна Voucher KSM (VKSM) сьогодні становить 48.41 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VKSM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Voucher KSM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.95K USD

- зміна ціни Voucher KSM протягом дня — -10.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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