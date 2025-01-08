Ціна Voucher GLMR (VGLMR)
Поточна ціна Voucher GLMR (VGLMR) сьогодні становить 0.2744 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VGLMR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Voucher GLMR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.02 USD
- зміна ціни Voucher GLMR протягом дня — -12.25%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін VGLMR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни VGLMR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Voucher GLMR до USD становила $ -0.0383359879650446.
За останні 30 днів зміна ціни Voucher GLMR до USD становила $ -0.1018333797.
За останні 60 днів зміна ціни Voucher GLMR до USD становила $ +0.0990486039.
За останні 90 днів зміна ціни Voucher GLMR до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0383359879650446
|-12.25%
|30 днів
|$ -0.1018333797
|-37.11%
|60 днів
|$ +0.0990486039
|+36.10%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Voucher GLMR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-12.25%
-7.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
vGLMR (voucher GLMR) is a liquid staking derivative (LSD) of staked GLMR, with fully underlying GLMR reserve and yield-bearing feature of GLMR staking reward. Users can deposit GLMR into Bifrost SLP protocol and get vGLMR as return, vGLMR can be traded in the open market or be redeemed back to GLMR. Holding vGLMR equals to holding the GLMR staking position, staking rewards appriciate the exchange price of vGLMR. Why vGLMR? 1. Liquid Staking The product allows users to stake GLMR for liquid vToken, (vGLMR). vGLMR will keep receiving staking rewards and can continue to be used in Bifrost and Moonbeam-based DeFi for additional rewards. 2. Automatically Staking rewards capturing without scenario limitations SLP will issue Staking rewards to vGLMR by adjusting the price of vGLMR / GLMR upwards. vGLMR Rate = SLP Staking GLMR (SUM) / vGLMR Total Issuance. 3. Floating redemption period, vGLMR redemption ≤ 28 days While Moonbeam’s original chain Staking has a fixed 28-day redemption period, Bifrost SLP helps users to realize the possibility of early vGLMR redemption by matching the real-time vGLMR minting quantity with the redemption quantity at the protocol layer in the form of a queue. Theoretically, it can achieve second-level redemption. 4. Higher Staking Yield In the SLP protocol, the protocol screens more than 10 verified nodes through governance (subsequently increasing with the overall staking volume) and adds multiple filters such as the number of nominees, commission ratio, and history of blocks out to maximize the return of this verifier portfolio while ensuring that none of the nodes have experienced slashes. 5. Multi-environment Compatibility vGLMR is one of Substrate assets in Bifrost parachain, by using the HRMP channels between Bifrost and others, it can be easily utilized in EVM, WASM and Substarte competiable parachains.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 VGLMR до AUD
A$0.43904
|1 VGLMR до GBP
￡0.21952
|1 VGLMR до EUR
€0.263424
|1 VGLMR до USD
$0.2744
|1 VGLMR до MYR
RM1.232056
|1 VGLMR до TRY
₺9.697296
|1 VGLMR до JPY
¥43.415568
|1 VGLMR до RUB
₽29.4294
|1 VGLMR до INR
₹23.549008
|1 VGLMR до IDR
Rp4,425.805832
|1 VGLMR до PHP
₱16.016728
|1 VGLMR до EGP
￡E.13.89836
|1 VGLMR до BRL
R$1.67384
|1 VGLMR до CAD
C$0.392392
|1 VGLMR до BDT
৳33.42192
|1 VGLMR до NGN
₦424.109896
|1 VGLMR до UAH
₴11.672976
|1 VGLMR до VES
Bs14.5432
|1 VGLMR до PKR
Rs76.903344
|1 VGLMR до KZT
₸145.879272
|1 VGLMR до THB
฿9.499728
|1 VGLMR до TWD
NT$9.019528
|1 VGLMR до CHF
Fr0.24696
|1 VGLMR до HKD
HK$2.132088
|1 VGLMR до MAD
.د.م2.760464