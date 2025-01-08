Сьогоднішня ціна Voucher GLMR (VGLMR)

Поточна ціна Voucher GLMR (VGLMR) сьогодні становить 0.2744 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VGLMR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Voucher GLMR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.02 USD

- зміна ціни Voucher GLMR протягом дня — -12.25%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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