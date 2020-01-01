Токеноміка Voucher BNC (VBNC) Дізнайтеся ключову інформацію про Voucher BNC (VBNC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Voucher BNC (VBNC) vBNC is a representation Token of liquid staked BNC. Bifrost is a Liquid Staking app-chain tailored for all blockchains, utilizing decentralized cross-chain interoperability to empower users to earn staking rewards and DeFi yields with flexibility, liquidity, and high security across multiple chains. The easiest way to understand Bifrost is to see it as a derivative issuer that provides liquidity for all pledged assets, issuing corresponding shadow assets during the bonding period of the original assets. At the same time, the shadow asset is a fungible Token that can be circulated in different DEXs, pools, protocols and across chains. Офіційний вебсайт: https://bifrost.io/ Купити VBNC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Voucher BNC (VBNC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Voucher BNC (VBNC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 942,45K $ 942,45K $ 942,45K Загальна пропозиція: $ 7,10M $ 7,10M $ 7,10M Циркуляційна пропозиція: $ 7,10M $ 7,10M $ 7,10M FDV (повністю розведена вартість): $ 942,45K $ 942,45K $ 942,45K Історичний максимум: $ 0,323317 $ 0,323317 $ 0,323317 Історичний мінімум: $ 0,13214 $ 0,13214 $ 0,13214 Поточна ціна: $ 0,132929 $ 0,132929 $ 0,132929 Дізнайтеся більше про ціну Voucher BNC (VBNC)

Токеноміка Voucher BNC (VBNC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Voucher BNC (VBNC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VBNC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VBNC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VBNC, досліджуйте ціну токена VBNC в реальному часі!

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