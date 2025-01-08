Ціна Voucher BNC (VBNC)
Поточна ціна Voucher BNC (VBNC) сьогодні становить 0.280829 USD з ринковою капіталізацією $ 1.99M USD. Ціна VBNC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Voucher BNC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.56 USD
- зміна ціни Voucher BNC протягом дня — -5.50%
- циркуляційна пропозиція – 7.10M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Voucher BNC до USD становила $ -0.0163756110842945.
За останні 30 днів зміна ціни Voucher BNC до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Voucher BNC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Voucher BNC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0163756110842945
|-5.50%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Voucher BNC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.18%
-5.50%
+0.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
vBNC is a representation Token of liquid staked BNC. Bifrost is a Liquid Staking app-chain tailored for all blockchains, utilizing decentralized cross-chain interoperability to empower users to earn staking rewards and DeFi yields with flexibility, liquidity, and high security across multiple chains. The easiest way to understand Bifrost is to see it as a derivative issuer that provides liquidity for all pledged assets, issuing corresponding shadow assets during the bonding period of the original assets. At the same time, the shadow asset is a fungible Token that can be circulated in different DEXs, pools, protocols and across chains.
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