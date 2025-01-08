Сьогоднішня ціна Voucher BNC (VBNC)

Поточна ціна Voucher BNC (VBNC) сьогодні становить 0.280829 USD з ринковою капіталізацією $ 1.99M USD. Ціна VBNC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Voucher BNC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.56 USD

- зміна ціни Voucher BNC протягом дня — -5.50%

- циркуляційна пропозиція – 7.10M USD

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