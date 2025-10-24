Інформація щодо ціни Vouch Staked PLS (VPLS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,63% Зміна ціни (1 дн.) +8,69% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,81% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,81%

Актуальна ціна Vouch Staked PLS (VPLS) становить --. За останні 24 години VPLS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VPLS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VPLS змінився на +0,63% за останню годину, +8,69% за 24 години та на +3,81% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Vouch Staked PLS (VPLS)

Ринкова капіталізація $ 3,90M$ 3,90M $ 3,90M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,90M$ 3,90M $ 3,90M Циркуляційне постачання 113,66B 113,66B 113,66B Загальна пропозиція 113 659 713 977,7479 113 659 713 977,7479 113 659 713 977,7479

Поточна ринкова капіталізація Vouch Staked PLS — $ 3,90M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VPLS — 113,66B, зі загальною пропозицією 113659713977.7479. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,90M.