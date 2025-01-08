Ціна Vortex Protocol (VP)
Поточна ціна Vortex Protocol (VP) сьогодні становить 0.00828106 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vortex Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 146.09K USD
- зміна ціни Vortex Protocol протягом дня — +4.21%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vortex Protocol до USD становила $ +0.00033447.
За останні 30 днів зміна ціни Vortex Protocol до USD становила $ -0.0013096223.
За останні 60 днів зміна ціни Vortex Protocol до USD становила $ -0.0066056483.
За останні 90 днів зміна ціни Vortex Protocol до USD становила $ -0.19306771340963817.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00033447
|+4.21%
|30 днів
|$ -0.0013096223
|-15.81%
|60 днів
|$ -0.0066056483
|-79.76%
|90 днів
|$ -0.19306771340963817
|-95.88%
Останній аналіз цін Vortex Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.16%
+4.21%
-24.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
VP has an indispensable position in the Torah ecosystem , As the carrier of Torah’s ecological value transfer, in addition to the circulation of Torah’s entire ecological value, At the same time, it also serves as a proof of the ownership of users in Torah low-carbon resource contribution incentive, equity participation of listed companies, new infrastructure contribution and Torah pool storage contribution. Circulation between, so that the entire ecology will develop in the direction of lower carbon and energy saving, more environmentally friendly and healthy, and more valuable potential.
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