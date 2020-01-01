Токеноміка Vorilla (VORILLA) Дізнайтеся ключову інформацію про Vorilla (VORILLA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Vorilla (VORILLA) Vorilla is a utility meme token designed to empower creators. It will be integrated as a currency within the VojVoj platform, a decentralized creator economy ecosystem, enabling creators to have full control over their assets while facilitating seamless transactions. VojVoj’s unique non-custodial wallet allows creators to earn, store, and utilize crypto, all within a Web2-like user interface. This wallet ensures creators have complete control over their funds, making low-cost, borderless transactions possible. VojVoj fosters a decentralized economy where creators are incentivized to collaborate and engage with the platform, all while being rewarded for their contributions. Офіційний вебсайт: https://www.vorilla.io/ Купити VORILLA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Vorilla (VORILLA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Vorilla (VORILLA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 243,56K $ 243,56K $ 243,56K Загальна пропозиція: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Циркуляційна пропозиція: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (повністю розведена вартість): $ 243,56K $ 243,56K $ 243,56K Історичний максимум: $ 0,00045519 $ 0,00045519 $ 0,00045519 Історичний мінімум: $ 0,0002047 $ 0,0002047 $ 0,0002047 Поточна ціна: $ 0,00024356 $ 0,00024356 $ 0,00024356 Дізнайтеся більше про ціну Vorilla (VORILLA)

Токеноміка Vorilla (VORILLA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Vorilla (VORILLA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VORILLA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VORILLA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VORILLA, досліджуйте ціну токена VORILLA в реальному часі!

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