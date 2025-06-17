Ціна Vorilla (VORILLA)
Поточна ціна Vorilla (VORILLA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 290.00K USD. Ціна VORILLA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vorilla:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Vorilla протягом дня — +3.70%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vorilla до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Vorilla до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Vorilla до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Vorilla до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.70%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Vorilla: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.14%
+3.70%
+26.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Vorilla is a utility meme token designed to empower creators. It will be integrated as a currency within the VojVoj platform, a decentralized creator economy ecosystem, enabling creators to have full control over their assets while facilitating seamless transactions. VojVoj’s unique non-custodial wallet allows creators to earn, store, and utilize crypto, all within a Web2-like user interface. This wallet ensures creators have complete control over their funds, making low-cost, borderless transactions possible. VojVoj fosters a decentralized economy where creators are incentivized to collaborate and engage with the platform, all while being rewarded for their contributions.
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