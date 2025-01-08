Ціна VOPO (VOPO)
Поточна ціна VOPO (VOPO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VOPO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VOPO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 75.85 USD
- зміна ціни VOPO протягом дня — -4.84%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VOPO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни VOPO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни VOPO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни VOPO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.84%
|30 днів
|$ 0
|-39.82%
|60 днів
|$ 0
|-18.48%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін VOPO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
-4.84%
-28.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
VOPO is the new kid on the block, shooting to be meme coin #1 by hanging with Doges & Pepes. Think of it as the fun, quirky side of crypto where memes meet universal adoption.
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