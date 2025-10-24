Інформація щодо ціни Vooz Coin (VOOZ) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00131691$ 0,00131691 $ 0,00131691 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,10% Зміна ціни (1 дн.) +4,42% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,84% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,84%

Актуальна ціна Vooz Coin (VOOZ) становить --. За останні 24 години VOOZ торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VOOZ становить $ 0,00131691, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VOOZ змінився на +0,10% за останню годину, +4,42% за 24 години та на +1,84% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Vooz Coin (VOOZ)

Ринкова капіталізація $ 284,16K$ 284,16K $ 284,16K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 284,16K$ 284,16K $ 284,16K Циркуляційне постачання 998,41M 998,41M 998,41M Загальна пропозиція 998 410 184,147502 998 410 184,147502 998 410 184,147502

Поточна ринкова капіталізація Vooz Coin — $ 284,16K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VOOZ — 998,41M, зі загальною пропозицією 998410184.147502. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 284,16K.