Актуальна ціна Vooz Coin сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VOOZ до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VOOZ на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Vooz Coin сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VOOZ до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VOOZ на MEXC вже зараз.

Докладніше про VOOZ

Інформація про ціну VOOZ

Whitepaper VOOZ

Офіційний вебсайт VOOZ

Токеноміка VOOZ

Прогноз ціни VOOZ

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Vooz Coin

Ціна Vooz Coin (VOOZ)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 VOOZ до USD:

$0,00028462
$0,00028462$0,00028462
+4,40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Vooz Coin (VOOZ) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:43:00 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Vooz Coin (VOOZ) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00131691
$ 0,00131691$ 0,00131691

$ 0
$ 0$ 0

+0,10%

+4,42%

+1,84%

+1,84%

Актуальна ціна Vooz Coin (VOOZ) становить --. За останні 24 години VOOZ торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VOOZ становить $ 0,00131691, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VOOZ змінився на +0,10% за останню годину, +4,42% за 24 години та на +1,84% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Vooz Coin (VOOZ)

$ 284,16K
$ 284,16K$ 284,16K

--
----

$ 284,16K
$ 284,16K$ 284,16K

998,41M
998,41M 998,41M

998 410 184,147502
998 410 184,147502 998 410 184,147502

Поточна ринкова капіталізація Vooz Coin — $ 284,16K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VOOZ — 998,41M, зі загальною пропозицією 998410184.147502. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 284,16K.

Історія ціни Vooz Coin (VOOZ) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vooz Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Vooz Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Vooz Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Vooz Coin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+4,42%
30 днів$ 0-42,67%
60 днів$ 0-61,07%
90 днів$ 0--

Що таке Vooz Coin (VOOZ)

Vooz is redefining online social interaction — fusing dynamic entertainment and seamlessly bridging users from Web2 to Web3.

This isn’t just another “utility token” propping up a Web2 product. With Vooz, Web2 growth is Web3 growth. Every new user, every interaction, and every moment spent on our platform directly fuels on-chain value.

On vooz.co, users can engage in anonymous video chats, connect based on shared interests, and filter interactions by gender or location — powered by Vooz Points, traditionally purchased with USD. Now, those same points are available at a discount so big you can't ignore via our native token, $VOOZ.

Already live and thriving with over 75,000 unique monthly users and growing fast, Vooz is poised to become the most engaging video chat platform since Omegle. What sets us apart? Transaction fees from $VOOZ are funneled directly into marketing, driving aggressive growth and positioning $VOOZ to become one of the most visible tokens on Solana.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Vooz Coin (VOOZ)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Vooz Coin (USD)

Скільки коштуватиме Vooz Coin (VOOZ) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Vooz Coin (VOOZ) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Vooz Coin.

Перегляньте прогноз ціни Vooz Coin вже зараз!

VOOZ до місцевих валют

Токеноміка Vooz Coin (VOOZ)

Розуміння токеноміки Vooz Coin (VOOZ) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена VOOZ зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Vooz Coin (VOOZ)

Скільки сьогодні коштує Vooz Coin (VOOZ)?
Актуальна ціна VOOZ у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна VOOZ до USD?
Поточна ціна VOOZ до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Vooz Coin?
Ринкова капіталізація VOOZ — $ 284,16K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція VOOZ?
Циркуляційна пропозиція VOOZ — 998,41M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) VOOZ?
VOOZ досяг історичної максимальної ціни у 0,00131691 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) VOOZ?
Історична мінімальна ціна VOOZ становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі VOOZ?
Актуальний обсяг торгівлі VOOZ за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна VOOZ цього року?
VOOZ може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни VOOZ для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:43:00 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Vooz Coin (VOOZ)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 097,45
$111 097,45$111 097,45

+1,07%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 956,40
$3 956,40$3 956,40

+2,05%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16852
$0,16852$0,16852

+9,95%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,66
$192,66$192,66

+0,85%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$18,7201
$18,7201$18,7201

+21,40%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 956,40
$3 956,40$3 956,40

+2,05%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 097,45
$111 097,45$111 097,45

+1,07%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,66
$192,66$192,66

+0,85%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4386
$2,4386$2,4386

+1,23%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 127,80
$1 127,80$1 127,80

-0,18%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6260
$0,6260$0,6260

+526,00%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000799
$0,00000799$0,00000799

+348,87%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$51,40
$51,40$51,40

+108,60%

Логотип CYGNUS

CYGNUS

CGN

$0,02062
$0,02062$0,02062

+106,20%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5696
$0,5696$0,5696

+89,86%