Ціна Voovo App (VOOVO)
Поточна ціна Voovo App (VOOVO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 80,85K USD. Ціна VOOVO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Voovo App:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Voovo App протягом дня — +21,50%
- циркуляційна пропозиція – 999,74M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Voovo App до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Voovo App до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Voovo App до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Voovo App до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+21,50%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Voovo App: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-11,07%
+21,50%
-87,34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Voovo App – The Future of X Trading Discover Voovo, the advanced AI-powered X trading bot designed for speed, simplicity, and seamless integration with the X platform (formerly Twitter). With Voovo, you can buy, swap, and trade tokens effortlessly—all through social interaction. Whether you’re sending or receiving Solana tokens, or executing a swap, just mention on X and let the bot handle the rest. Voovo is more than a bot—it’s a cutting-edge X trading utility that redefines how you engage with crypto on social platforms. Fast, intuitive, and secure, Voovo brings DeFi directly into your daily conversations.
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