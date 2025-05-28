Сьогоднішня ціна Voovo App (VOOVO)

Поточна ціна Voovo App (VOOVO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 80,85K USD. Ціна VOOVO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Voovo App:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Voovo App протягом дня — +21,50%

- циркуляційна пропозиція – 999,74M USD

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