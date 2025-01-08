Сьогоднішня ціна Voodoo (LDZ)

Поточна ціна Voodoo (LDZ) сьогодні становить 0.00208357 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LDZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Voodoo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 216.32 USD

- зміна ціни Voodoo протягом дня — -9.03%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін LDZ до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни LDZ.