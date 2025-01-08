Ціна Voodoo (LDZ)
Поточна ціна Voodoo (LDZ) сьогодні становить 0.00208357 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LDZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Voodoo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 216.32 USD
- зміна ціни Voodoo протягом дня — -9.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Voodoo до USD становила $ -0.000206999827097787.
За останні 30 днів зміна ціни Voodoo до USD становила $ -0.0001974326.
За останні 60 днів зміна ціни Voodoo до USD становила $ -0.0006291729.
За останні 90 днів зміна ціни Voodoo до USD становила $ -0.000059282079085791.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000206999827097787
|-9.03%
|30 днів
|$ -0.0001974326
|-9.47%
|60 днів
|$ -0.0006291729
|-30.19%
|90 днів
|$ -0.000059282079085791
|-2.76%
Останній аналіз цін Voodoo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.68%
-9.03%
+8.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? We are a Passive Income based NFT project that allows our holders to stake and earn our native token Voodoo by holding one of our NFTs! We are also currently creating several DAOs and raid-2-Earn systems within our community to further benefit our project, roadmap, and goals! What makes your project unique? We are the first metaphysical healing based project that allows its holders to stake and earn our token $Voodoo! History of your project. We have one Sold out collection with another one currently minting! We have grown tremendously in our 7 months of trading and networking! What’s next for your project? We look to expand our token Voodoo, and bring many different use case scenarios. Such as our OG trait shop, Our Raid2Earn platform, and our three staking pools! What can your token be used for? Voodoo can be used to purchase our Project NFTs, it also can be used in our Trait Shop, our holders can even mint our current collection in Voodoo Token!
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