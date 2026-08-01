Сьогоднішня ціна VoluMint

Поточна ціна VoluMint (VMINT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VMINT до USD становить $ 0 за VMINT.

VoluMint наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 17,087.7, з циркуляційною пропозицією у 609.45M VMINT. Протягом останніх 24 годин VMINT торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.084504, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці VMINT змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо VoluMint (VMINT)

Ринкова капіталізація $ 17.09K$ 17.09K $ 17.09K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21.40K$ 21.40K $ 21.40K Циркуляційне постачання 609.45M 609.45M 609.45M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація VoluMint — $ 17.09K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VMINT — 609.45M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21.40K.