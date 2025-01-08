Ціна VolumeX (VOLX)
Поточна ціна VolumeX (VOLX) сьогодні становить 0.00165066 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VOLX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VolumeX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.65 USD
- зміна ціни VolumeX протягом дня — -2.62%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VolumeX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни VolumeX до USD становила $ -0.0003091838.
За останні 60 днів зміна ціни VolumeX до USD становила $ -0.0003309413.
За останні 90 днів зміна ціни VolumeX до USD становила $ -0.000080813406252606.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.62%
|30 днів
|$ -0.0003091838
|-18.73%
|60 днів
|$ -0.0003309413
|-20.04%
|90 днів
|$ -0.000080813406252606
|-4.66%
Останній аналіз цін VolumeX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-2.62%
+0.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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