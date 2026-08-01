Сьогоднішня ціна Voltage Finance

Поточна ціна Voltage Finance (VOLT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,43% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VOLT до USD становить $ 0 за VOLT.

Voltage Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 284 231, з циркуляційною пропозицією у 8,73B VOLT. Протягом останніх 24 годин VOLT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00533542, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці VOLT змінився на +0,76% за останню годину та на +262,36% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Voltage Finance (VOLT)

Ринкова капіталізація $ 284,23K$ 284,23K $ 284,23K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 284,23K$ 284,23K $ 284,23K Циркуляційне постачання 8,73B 8,73B 8,73B Загальна пропозиція 8 727 621 989,42893 8 727 621 989,42893 8 727 621 989,42893

Поточна ринкова капіталізація Voltage Finance — $ 284,23K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VOLT — 8,73B, зі загальною пропозицією 8727621989.42893. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 284,23K.