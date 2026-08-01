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Поточна ціна Voltage Finance сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація VOLT становить 284 231 USD. Відстежуйте оновлення цін VOLT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Voltage Finance сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація VOLT становить 284 231 USD. Відстежуйте оновлення цін VOLT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Voltage Finance (VOLT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 VOLT до USD:

$0,00003247
$0,00003247$0,00003247
+2,70%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Voltage Finance (VOLT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:20:40 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Voltage Finance

Поточна ціна Voltage Finance (VOLT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,43% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VOLT до USD становить $ 0 за VOLT.

Voltage Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 284 231, з циркуляційною пропозицією у 8,73B VOLT. Протягом останніх 24 годин VOLT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00533542, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці VOLT змінився на +0,76% за останню годину та на +262,36% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Voltage Finance (VOLT)

$ 284,23K
$ 284,23K$ 284,23K

--
----

$ 284,23K
$ 284,23K$ 284,23K

8,73B
8,73B 8,73B

8 727 621 989,42893
8 727 621 989,42893 8 727 621 989,42893

Поточна ринкова капіталізація Voltage Finance — $ 284,23K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VOLT — 8,73B, зі загальною пропозицією 8727621989.42893. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 284,23K.

Історія ціни Voltage Finance у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00533542
$ 0,00533542$ 0,00533542

$ 0
$ 0$ 0

+0,76%

-0,42%

+262,36%

+262,36%

Історія ціни Voltage Finance (VOLT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Voltage Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Voltage Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Voltage Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Voltage Finance до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,42%
30 днів$ 0+246,49%
60 днів$ 0+71,60%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Voltage Finance

Прогноз ціни Voltage Finance (VOLT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна VOLT у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Voltage Finance (VOLT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Voltage Finance потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Voltage Finance у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни VOLT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Voltage Finance.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Voltage Finance (VOLT)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Decentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)Exchange-based Tokens

Про Voltage Finance

Яка зараз ціна Voltage Finance?

Торгуючи за ₴, Voltage Finance продемонстрував зміну ціни на рівні -0.42% за останні 24 години.

Як поставки токенів впливають на оцінку VOLT?

Поставки грають важливу роль: з обігу 8727621989.42893 токенів, дефіцит чи інфляція можуть значно впливати на поведінку цін у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація Voltage Finance?

Його ринкова капіталізація становить ₴12527476.09978824992000, що займає #6419 місце у світі і вказує на масштаб прийняття мережі.

Яка активність торгівлі за останні 24 години?

VOLT зареєстрував обсяг торгівлі ₴--, що демонструє поточну ліквідність та активність користувачів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴ і ₴, допомагаючи інвесторам оцінити короткостроковий імпульс.

Як Voltage Finance вписується у категорію Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Fuse Ecosystem,Governance?

Як токен Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Fuse Ecosystem,Governance, VOLT конкурує з подібними активами залежно від корисності, поставок, прийняття та трендів у продуктивності.

Які тренди довгострокової токеноміки мають значення?

Емісії, спалення, графіки розблокування та нагороди за стейкінг — часто пов’язані з економікою -- — можуть впливати на майбутню пропозицію та ринкову довіру.

Люди також запитують: Інші запитання про Voltage Finance

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:20:40 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Voltage Finance (VOLT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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+27,62%

Cap

Cap

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$0,05460$0,05460

+8,37%

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$0,0113$0,0113

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$2,9492
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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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