Сьогоднішня ціна Volta Protocol (VOLTA)

Поточна ціна Volta Protocol (VOLTA) сьогодні становить 0.00457369 USD з ринковою капіталізацією $ 63.29K USD. Ціна VOLTA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Volta Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Volta Protocol протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 13.84M USD

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