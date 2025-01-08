Ціна Volta Club (VOLTA)
Поточна ціна Volta Club (VOLTA) сьогодні становить 2.78 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VOLTA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Volta Club:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.41K USD
- зміна ціни Volta Club протягом дня — -34.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Volta Club до USD становила $ -1.431091317548459.
За останні 30 днів зміна ціни Volta Club до USD становила $ -2.5135036400.
За останні 60 днів зміна ціни Volta Club до USD становила $ -2.5101212140.
За останні 90 днів зміна ціни Volta Club до USD становила $ -28.880003347835573.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -1.431091317548459
|-34.00%
|30 днів
|$ -2.5135036400
|-90.41%
|60 днів
|$ -2.5101212140
|-90.29%
|90 днів
|$ -28.880003347835573
|-91.21%
Останній аналіз цін Volta Club: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+23.65%
-34.00%
-88.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Volta is the token that represents the Volta Club protocol. With a maximum and total supply of 1,000,000, it has been transitioned from the deprecated wMEMO, the native token of Wonderland DAO, at a 1:330 rate. As Wonderland undergoes rebranding, both tokens will be supported for the near future. However, Volta will be the sole officially supported token and will be used as the protocol's native token.
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