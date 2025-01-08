Сьогоднішня ціна Volta Club (VOLTA)

Поточна ціна Volta Club (VOLTA) сьогодні становить 2.78 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VOLTA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Volta Club:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.41K USD

- зміна ціни Volta Club протягом дня — -34.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін VOLTA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни VOLTA.