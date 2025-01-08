Ціна Volo Staked SUI (VSUI)
Поточна ціна Volo Staked SUI (VSUI) сьогодні становить 4.86 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VSUI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Volo Staked SUI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.02M USD
- зміна ціни Volo Staked SUI протягом дня — -7.79%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Volo Staked SUI до USD становила $ -0.410229776499956.
За останні 30 днів зміна ціни Volo Staked SUI до USD становила $ +0.5395197780.
За останні 60 днів зміна ціни Volo Staked SUI до USD становила $ +5.2519609440.
За останні 90 днів зміна ціни Volo Staked SUI до USD становила $ +2.944363658098876.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.410229776499956
|-7.79%
|30 днів
|$ +0.5395197780
|+11.10%
|60 днів
|$ +5.2519609440
|+108.07%
|90 днів
|$ +2.944363658098876
|+153.70%
Останній аналіз цін Volo Staked SUI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.19%
-7.79%
+12.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Volo is a liquid staking solution that helps you maximize utility and liquidity for SUI by offering voloSUI.
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|1 VSUI до AUD
A$7.776
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￡3.888
|1 VSUI до EUR
€4.6656
|1 VSUI до USD
$4.86
|1 VSUI до MYR
RM21.8214
|1 VSUI до TRY
₺171.7524
|1 VSUI до JPY
¥768.9492
|1 VSUI до RUB
₽521.235
|1 VSUI до INR
₹417.0852
|1 VSUI до IDR
Rp78,387.0858
|1 VSUI до PHP
₱283.6782
|1 VSUI до EGP
￡E.246.159
|1 VSUI до BRL
R$29.646
|1 VSUI до CAD
C$6.9498
|1 VSUI до BDT
৳591.948
|1 VSUI до NGN
₦7,511.5674
|1 VSUI до UAH
₴206.7444
|1 VSUI до VES
Bs257.58
|1 VSUI до PKR
Rs1,362.0636
|1 VSUI до KZT
₸2,583.7218
|1 VSUI до THB
฿168.2532
|1 VSUI до TWD
NT$159.7482
|1 VSUI до CHF
Fr4.374
|1 VSUI до HKD
HK$37.7622
|1 VSUI до MAD
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