Сьогоднішня ціна Volo Staked SUI (VSUI)

Поточна ціна Volo Staked SUI (VSUI) сьогодні становить 4.86 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VSUI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Volo Staked SUI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.02M USD

- зміна ціни Volo Staked SUI протягом дня — -7.79%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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