Сьогоднішня ціна VOLM

Поточна ціна VOLM (VOLM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VOLM до USD становить $ 0 за VOLM.

VOLM наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 23 356, з циркуляційною пропозицією у 88,00B VOLM. Протягом останніх 24 годин VOLM торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці VOLM змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо VOLM (VOLM)

Ринкова капіталізація $ 23,36K$ 23,36K $ 23,36K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 26,54K$ 26,54K $ 26,54K Циркуляційне постачання 88,00B 88,00B 88,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація VOLM — $ 23,36K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VOLM — 88,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 26,54K.