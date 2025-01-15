Сьогоднішня ціна Volaris Games (VOLS)

Поточна ціна Volaris Games (VOLS) сьогодні становить 0.00621859 USD з ринковою капіталізацією $ 4.39M USD. Ціна VOLS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Volaris Games:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 166.94K USD

- зміна ціни Volaris Games протягом дня — +3.75%

- циркуляційна пропозиція – 706.00M USD

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