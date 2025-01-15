Ціна Volaris Games (VOLS)
Поточна ціна Volaris Games (VOLS) сьогодні становить 0.00621859 USD з ринковою капіталізацією $ 4.39M USD. Ціна VOLS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Volaris Games:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 166.94K USD
- зміна ціни Volaris Games протягом дня — +3.75%
- циркуляційна пропозиція – 706.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Volaris Games до USD становила $ +0.00022503.
За останні 30 днів зміна ціни Volaris Games до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Volaris Games до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Volaris Games до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00022503
|+3.75%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Volaris Games: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.72%
+3.75%
-24.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Volaris Games is the pioneering interchain gaming infrastructure, empowering developers and enhancing player experiences through seamless interchain integration and innovative gameplay mechanics across diverse ecosystems. Volaris Games transforms Web3 gaming with Chain Dimension, its interchain gaming infrastructure that eliminates fragmentation by seamlessly creating, converting, and bridging game tokens across chains. Developers gain tools to expand user bases and accelerate development, while gamers enjoy a unified, seamless cross-chain experience. Volaris unlocks the full potential of Web3 gaming, fostering mass adoption and connecting fragmented communities. $VOLS is the utility token of Volaris Games, powering interchain functions, governance, and rewards. It enables seamless token bridging, platform transactions, and incentivizes developers through grants. Players earn $VOLS for achievements, events, and testing, driving engagement and retention.
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