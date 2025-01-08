Ціна Volare Network (VOLR)
Поточна ціна Volare Network (VOLR) сьогодні становить 0.609882 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VOLR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Volare Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.92K USD
- зміна ціни Volare Network протягом дня — -0.31%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Volare Network до USD становила $ -0.0018965706306768.
За останні 30 днів зміна ціни Volare Network до USD становила $ -0.0024415406.
За останні 60 днів зміна ціни Volare Network до USD становила $ -0.0020220027.
За останні 90 днів зміна ціни Volare Network до USD становила $ +0.0297522211075236.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0018965706306768
|-0.31%
|30 днів
|$ -0.0024415406
|-0.40%
|60 днів
|$ -0.0020220027
|-0.33%
|90 днів
|$ +0.0297522211075236
|+5.13%
Останній аналіз цін Volare Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.12%
-0.31%
+0.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Volare Project is a project to construct a vast ecosystem based on blockchain networks deploying Equilibrium technology (“Volare Network”). While its ultimate goal is to use the high speed and scalability of Equilibrium to promote the commercial use of blockchain technology across several industries, the Volare Network is first aiming to actively attract highly accessible dApps, in particular blockchain-based games. Volare (“VOLR”) is a coin used in the Volare Network for the purpose of reserving and measuring the value of the services provided in the network and incentivizing the operation of validator nodes. The Volare Network provides infrastructure to effectively manage the “use value” and “exchange value”, and to ultimately guarantee the value, of VOLR. Volare Network intends to create a constructive ecosystem that can consistently enhance the value of Volare within the network through the provision various services (“Volare Ecosystem”).
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