Сьогоднішня ціна Volare Network (VOLR)

Поточна ціна Volare Network (VOLR) сьогодні становить 0.609882 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VOLR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Volare Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.92K USD

- зміна ціни Volare Network протягом дня — -0.31%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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