Ціна Voidz (VDZ)
Поточна ціна Voidz (VDZ) сьогодні становить 0.00153542 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VDZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Voidz:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 140.57 USD
- зміна ціни Voidz протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Voidz до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Voidz до USD становила $ -0.0004764428.
За останні 60 днів зміна ціни Voidz до USD становила $ -0.0002261669.
За останні 90 днів зміна ціни Voidz до USD становила $ -0.0000994556338057844.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0004764428
|-31.03%
|60 днів
|$ -0.0002261669
|-14.72%
|90 днів
|$ -0.0000994556338057844
|-6.08%
Останній аналіз цін Voidz: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-12.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
VoidZ - Tokenization of Gaming Assets for Players and GPU Rental for Gaming Studios Transform in-game items into real-world assets and get support by AI trading. Experience an ecosystem where play earns its keep. VoidZ is what can be called a Synthetic Liquidity Protocol for Omnichain (Cross-chain) Tokenization that concerns Gaming Real World Assets (RWAs). VoidZ wants to be part of the development of transforming traditional gaming items locked by their game makers into investment and exchange opportunities. Our aim is to unlock the financial potential behind these gaming assets by making them accessible and tradeable as RWA's tokens on the blockchain. In breathtakingly highly valued markets such as CS2 and the in-game skins market in general, there is potential for VoidZ to benefit players, developers, and other stakeholders who see the possibilities of being able to use the blockchain in combination with gaming.
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