Сьогоднішня ціна Voicebox

Поточна ціна Voicebox (VOICEBOX) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,26% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VOICEBOX до USD становить $ 0 за VOICEBOX.

Voicebox наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 29 092, з циркуляційною пропозицією у 987,35M VOICEBOX. Протягом останніх 24 годин VOICEBOX торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці VOICEBOX змінився на -4,71% за останню годину та на -26,55% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Voicebox (VOICEBOX)

Ринкова капіталізація $ 29,09K$ 29,09K $ 29,09K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 29,09K$ 29,09K $ 29,09K Циркуляційне постачання 987,35M 987,35M 987,35M Загальна пропозиція 987 348 797,079782 987 348 797,079782 987 348 797,079782

Поточна ринкова капіталізація Voicebox — $ 29,09K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VOICEBOX — 987,35M, зі загальною пропозицією 987348797.079782. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 29,09K.