Сьогоднішня ціна Voice Street (VST)

Поточна ціна Voice Street (VST) сьогодні становить 0.00243582 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Voice Street:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 977.63 USD

- зміна ціни Voice Street протягом дня — +0.99%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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