Ціна Voice Street (VST)
Поточна ціна Voice Street (VST) сьогодні становить 0.00243582 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Voice Street:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 977.63 USD
- зміна ціни Voice Street протягом дня — +0.99%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Voice Street до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Voice Street до USD становила $ -0.0001539779.
За останні 60 днів зміна ціни Voice Street до USD становила $ -0.0008999312.
За останні 90 днів зміна ціни Voice Street до USD становила $ -0.001911788625314511.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.99%
|30 днів
|$ -0.0001539779
|-6.32%
|60 днів
|$ -0.0008999312
|-36.94%
|90 днів
|$ -0.001911788625314511
|-43.97%
Останній аналіз цін Voice Street: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.26%
+0.99%
+0.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Voice Street is a music-based NFT platform with the goal of building Web3.0 on-chain infrastructure for intellectual properties mainly including Music all rights, Artists related IPs, Music derivatives NFTs, and NFT Gamification. Voice street hopes to solve the problem of a single source of music IP cashing and poor cashing ability through the multiple development of music IP derivative value. Music all rights and ownerships could be fractionalized into NFTs to be staked on Voice Street Platform to earn yields generated by streaming platform in VST buyback and redistributing to the staking pool, attracting users in the Defi space. Music IP and gamification is a great value-added way to bring the traditional fan base of celebrities to get to NFT and essentially VS platform, Live house online concerts, DAO community, tokenized game items, celebrity IP co-branded virtual identities, etc. would be all great way for VS gamification to engage artists and their fan bases creating extra monetization vehicle for artists as well.
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