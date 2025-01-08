Сьогоднішня ціна Voice Artificial (VAR)

Поточна ціна Voice Artificial (VAR) сьогодні становить 0.00131387 USD з ринковою капіталізацією $ 1.31M USD. Ціна VAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Voice Artificial:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 357.12K USD

- зміна ціни Voice Artificial протягом дня — -13.59%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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