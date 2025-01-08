Ціна Voice Artificial (VAR)
Поточна ціна Voice Artificial (VAR) сьогодні становить 0.00131387 USD з ринковою капіталізацією $ 1.31M USD. Ціна VAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Voice Artificial:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 357.12K USD
- зміна ціни Voice Artificial протягом дня — -13.59%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Voice Artificial до USD становила $ -0.000206668365303909.
За останні 30 днів зміна ціни Voice Artificial до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Voice Artificial до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Voice Artificial до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000206668365303909
|-13.59%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Voice Artificial: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-10.59%
-13.59%
-6.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$VAR is an AI-driven project focused on analyzing market signals to provide actionable insights for traders. The core product, the Divergence Oracle, detects divergences between social activity and price movements, delivering cryptic yet meaningful signals directly on X. Designed for the crypto trading community, $VAR prioritizes innovation, precision, and usability, aiming to empower traders with cutting-edge intelligence in real time.
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