Інформація щодо ціни VOI Network (VOI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,01353747$ 0,01353747 $ 0,01353747 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,21% Зміна ціни (1 дн.) +1,98% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,48% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,48%

Актуальна ціна VOI Network (VOI) становить --. За останні 24 години VOI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VOI становить $ 0,01353747, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VOI змінився на -0,21% за останню годину, +1,98% за 24 години та на -1,48% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо VOI Network (VOI)

Ринкова капіталізація $ 1,01M$ 1,01M $ 1,01M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,14M$ 5,14M $ 5,14M Циркуляційне постачання 1,97B 1,97B 1,97B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація VOI Network — $ 1,01M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VOI — 1,97B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,14M.