Актуальна ціна VOI Network сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VOI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VOI на MEXC вже зараз.

Графік ціни VOI Network (VOI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:42:49 (UTC+8)

Інформація щодо ціни VOI Network (VOI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01353747
$ 0,01353747$ 0,01353747

$ 0
$ 0$ 0

-0,21%

+1,98%

-1,48%

-1,48%

Актуальна ціна VOI Network (VOI) становить --. За останні 24 години VOI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VOI становить $ 0,01353747, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VOI змінився на -0,21% за останню годину, +1,98% за 24 години та на -1,48% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо VOI Network (VOI)

$ 1,01M
$ 1,01M$ 1,01M

--
----

$ 5,14M
$ 5,14M$ 5,14M

1,97B
1,97B 1,97B

10 000 000 000,0
10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація VOI Network — $ 1,01M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VOI — 1,97B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,14M.

Історія ціни VOI Network (VOI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VOI Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни VOI Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни VOI Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни VOI Network до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,98%
30 днів$ 0-38,39%
60 днів$ 0-17,99%
90 днів$ 0--

Що таке VOI Network (VOI)

The Voi Network is a multichain blockchain ecosystem designed to prioritize community ownership and governance over traditional investor models. With 75% of its token supply reserved for builders, users, and active contributors, Voi fosters sustainable growth through earned incentives over a 20-year emission plan. The network, featuring 2.8-second block times and over 10,000 TPS, is built and operated by its community through a democratic governance framework, allowing token holders to elect the Voi Council and guide the ecosystem’s development. Voi has launched over 25 community-driven projects, showcasing its commitment to decentralized innovation.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс VOI Network (VOI)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни VOI Network (USD)

Скільки коштуватиме VOI Network (VOI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів VOI Network (VOI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо VOI Network.

Перегляньте прогноз ціни VOI Network вже зараз!

VOI до місцевих валют

Токеноміка VOI Network (VOI)

Розуміння токеноміки VOI Network (VOI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена VOI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про VOI Network (VOI)

Скільки сьогодні коштує VOI Network (VOI)?
Актуальна ціна VOI у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна VOI до USD?
Поточна ціна VOI до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація VOI Network?
Ринкова капіталізація VOI — $ 1,01M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція VOI?
Циркуляційна пропозиція VOI — 1,97B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) VOI?
VOI досяг історичної максимальної ціни у 0,01353747 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) VOI?
Історична мінімальна ціна VOI становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі VOI?
Актуальний обсяг торгівлі VOI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна VOI цього року?
VOI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни VOI для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

