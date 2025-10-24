Ціна VOI Network (VOI)
-0,21%
+1,98%
-1,48%
-1,48%
Актуальна ціна VOI Network (VOI) становить --. За останні 24 години VOI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VOI становить $ 0,01353747, тоді як його історичний мінімум — $ 0.
Що стосується короткострокових результатів, то VOI змінився на -0,21% за останню годину, +1,98% за 24 години та на -1,48% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація VOI Network — $ 1,01M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VOI — 1,97B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,14M.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VOI Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни VOI Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни VOI Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни VOI Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1,98%
|30 днів
|$ 0
|-38,39%
|60 днів
|$ 0
|-17,99%
|90 днів
|$ 0
|--
The Voi Network is a multichain blockchain ecosystem designed to prioritize community ownership and governance over traditional investor models. With 75% of its token supply reserved for builders, users, and active contributors, Voi fosters sustainable growth through earned incentives over a 20-year emission plan. The network, featuring 2.8-second block times and over 10,000 TPS, is built and operated by its community through a democratic governance framework, allowing token holders to elect the Voi Council and guide the ecosystem’s development. Voi has launched over 25 community-driven projects, showcasing its commitment to decentralized innovation.
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|10-23 22:32:48
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
|10-23 15:34:02
|Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
|10-23 01:13:05
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
|10-22 21:14:27
|Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
|10-22 12:58:37
|Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
|10-21 22:34:24
|Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин
