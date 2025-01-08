Ціна Vodra (VDR)
Поточна ціна Vodra (VDR) сьогодні становить 0.0123747 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VDR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vodra:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 97.76K USD
- зміна ціни Vodra протягом дня — +13.60%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vodra до USD становила $ +0.00148155.
За останні 30 днів зміна ціни Vodra до USD становила $ +0.1785501941.
За останні 60 днів зміна ціни Vodra до USD становила $ +0.2735302190.
За останні 90 днів зміна ціни Vodra до USD становила $ +0.0118804621449536595.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00148155
|+13.60%
|30 днів
|$ +0.1785501941
|+1,442.86%
|60 днів
|$ +0.2735302190
|+2,210.40%
|90 днів
|$ +0.0118804621449536595
|+2,403.79%
Останній аналіз цін Vodra: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.71%
+13.60%
+705.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Vodra Platform allows creators to pursue their passions while being fairly compensated. This is accomplished with a decentralized donation platform that aims to shift online entertainment compensation towards a direct creator-to-audience participation model.
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