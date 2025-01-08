Сьогоднішня ціна Vodra (VDR)

Поточна ціна Vodra (VDR) сьогодні становить 0.0123747 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VDR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vodra:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 97.76K USD

- зміна ціни Vodra протягом дня — +13.60%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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