Сьогоднішня ціна VNX Swiss Franc (VCHF)

Поточна ціна VNX Swiss Franc (VCHF) сьогодні становить 1.11 USD з ринковою капіталізацією $ 10.49M USD. Ціна VCHF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VNX Swiss Franc:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 101.56K USD

- зміна ціни VNX Swiss Franc протягом дня — -0.12%

- циркуляційна пропозиція – 9.48M USD

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