Токеноміка VNX Gold (VNXAU) Дізнайтеся ключову інформацію про VNX Gold (VNXAU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація VNX Gold (VNXAU) VNX Gold (VNXAU) is a multichain token fully backed by physical gold that is certified by the London Bullion Market Association (LBMA). 1 VNXAU token equals 1 gram of physical gold. This token represents individual ownership of the physical gold that is stored in segregated storage in a high-security vault in Liechtenstein, a country with a stable economy with an S&P AAA rating, and a member of the EEA. Since VNX Gold tokens are linked to an actual physical gold, they offer the same benefits as gold, such as store of value, protection against volatility and inflation, and high liquidity – with complete digital convenience and freedom. VNXAU token generation and all services in respect of the tokens are carried out by VNX Commodities, a company registered with the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) under the Tokens and TT Services Providers Law (TVTG) (https://fmaregister.fma-li.li/search?searchText=&number=310339&category=) The token is currently issued on two blockchains (Ethereum and Q) and the company continues development of new use cases with other blockchains. Офіційний вебсайт: https://vnx.li/ Купити VNXAU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни VNX Gold (VNXAU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена VNX Gold (VNXAU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,01M $ 3,01M $ 3,01M Загальна пропозиція: $ 28,10K $ 28,10K $ 28,10K Циркуляційна пропозиція: $ 28,10K $ 28,10K $ 28,10K FDV (повністю розведена вартість): $ 3,01M $ 3,01M $ 3,01M Історичний максимум: $ 116,41 $ 116,41 $ 116,41 Історичний мінімум: $ 51,65 $ 51,65 $ 51,65 Поточна ціна: $ 107,24 $ 107,24 $ 107,24 Дізнайтеся більше про ціну VNX Gold (VNXAU)

Токеноміка VNX Gold (VNXAU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки VNX Gold (VNXAU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VNXAU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VNXAU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VNXAU, досліджуйте ціну токена VNXAU в реальному часі!

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