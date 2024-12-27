Сьогоднішня ціна VNX Gold (VNXAU)

Поточна ціна VNX Gold (VNXAU) сьогодні становить 84.47 USD з ринковою капіталізацією $ 853.13K USD. Ціна VNXAU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VNX Gold:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.01K USD

- зміна ціни VNX Gold протягом дня — +0.06%

- циркуляційна пропозиція – 10.10K USD

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