Сьогоднішня ціна VNX EURO (VEUR)

Поточна ціна VNX EURO (VEUR) сьогодні становить 1.041 USD з ринковою капіталізацією $ 3.76M USD. Ціна VEUR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VNX EURO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 55.53K USD

- зміна ціни VNX EURO протягом дня — +0.13%

- циркуляційна пропозиція – 3.61M USD

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